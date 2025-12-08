Россия оснастила "Шахеды" ракетами Р-60: эксперт объяснил, почему они неэффективны

Шахеды

Россия начала использовать модернизированные ударные беспилотники «Шахед», оснащенные старыми советскими ракетами Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода ПВО. Однако эта конструкция практически неэффективна и не представляет реальной боевой угрозы для нашей авиации.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап для 24 канала.

Также он пояснил, что сбить летательный аппарат такой модификацией дрона почти нереально из-за технической устаревшей ракеты и неспособности дрона обеспечить необходимую наводку.

Почему «изобретение» не работает?

По словам эксперта, ракета Р-60 изначально была разработана для истребителей и потребовала постоянного сопровождения цели в строго определенном секторе наведения.

Эксперт подчеркнул, что дрон-камикадзе не имеет технических возможностей, необходимых для точной наводки. «Шахед» физически не может выполнить сложные маневры, в частности, зайти вертолету «в хвост», что было критически важным для работы ракеты. Сама ракета слишком устарела для точного поражения цели без поддержки сложного бортового оборудования, которое есть на истребителе, но отсутствует на дроне.

«Специалисты сразу сказали, что она не будет работать так, как задумано», — отметил Криволап.

По словам Константина Криволапа, единственное, для чего может быть использована эта конструкция — это как дополнительная взрывчатка (боевая часть ракеты). Эксперт подытожил, что возможности «Шахеда» как средства воздушного боя остаются крайне ограниченными, и реальной угрозы для украинских самолетов или вертолетов от этой модернизации нет.

Напомним, Россия начала использовать ударные дроны-камикадзе «Шахед», оснащенные ракетами класса «воздух — воздух» Р-60. А все для того чтобы преодолеть украинскую противовоздушную оборону (ПВО). Это попытка страны-агрессора повысить ставки в войне и противодействовать украинским вертолетам, часто сбивающим враждебные БпЛА.

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап рассказывал, что вражеские дроны-разведчики постоянно действуют в прифронтовых районах Украины, но их эффективное уничтожение часто остается проблемой.