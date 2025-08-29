Россия остановит войну против Украины только при одном условии: эксперт назвал сценарий

Военный аналитик Иван Ступак / © ТСН.ua

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину представляют искаженную информацию о ситуации на фронте и в экономике. По словам военного аналитика, экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, диктаторские режимы имеют особенность: вестника с плохими новостями либо устраняют, либо не допускают к руководству. Поэтому даже самые плохие отчеты преподносятся Путину под «победным соусом», чтобы не напороться на «острые углы» плохих новостей и гнев диктатора.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу FREEДOM.

Эксперт отметил, что в администрации Путина научились лавировать и угадывать его настроение. Ступак считает, что правду о ситуации на фронте от диктатора полностью не скрывают, но подают ее так, будто Украина все преувеличивает, «миллионных потерь нет», только каких-то 50-100 тысяч, что в масштабах населения России вообще незаметно.

Он добавил, что любое замедление на фронте кремлевская клика всегда объясняет действиями проклятых западных партнеров, без которых Украина упала бы гораздо раньше. Поэтому у Путина сложилась «чуть искривленная» цельная картина, и он до конца не осознает, насколько сильно Россия погрязла на фронте и насколько ограничены ее экономические ресурсы.

Ступак подчеркнул, что, по некоторым сообщениям, Путину все же доложили реальную ситуацию в экономике. По его словам, российская экономика серьезно замедляется, и в текущем году вместо запланированного роста в 4% будет всего 1%. Аналитик подчеркнул, что экономика РФ переходит к так называемой «холодной посадке», и проблемы в ней могут стать единственным стимулом для российских властей снизить интенсивность боевых действий.

«Экономика может „коллапснуть“, и вся Российская Федерация может накрыться медным тазом, как это сделал Советский Союз в свое время. Возможно, экономика станет ключевым показателем для остановки этой войны. Но, судя по всему, не сейчас», — подытожил Иван Ступак.

Напомним, Трамп заявил, что намерен организовать встречу Зеленского и Путина, чтобы как можно быстрее завершить войну . Президент США подчеркнул, что готов к достижению этой цели использовать экономические санкции.