ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2176
Время на прочтение
1 мин

Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине: куда бил враг

Захватчики нанесли удар ракетами и ударными беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ту-95МС

Ту-95МС

В ночь на 28 июля российские захватчики нанесли массированный ракетно -дороновый удар по Украине.

Об этоминформируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.

Мониторинговые каналы сообщали, что крылатые ракеты типа Х-101 были запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160 из района аэродрома Энгельс, а также в Саратовской области.

Кроме того, враг применил множество ударных беспилотников.

Основной целью врага был аэродром у города Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Позже сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики совершили пуски ракет в сторону Украины.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie