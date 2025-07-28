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- Украина
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Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине: куда бил враг
Захватчики нанесли удар ракетами и ударными беспилотниками.
В ночь на 28 июля российские захватчики нанесли массированный ракетно -дороновый удар по Украине.
Об этоминформируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.
Мониторинговые каналы сообщали, что крылатые ракеты типа Х-101 были запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160 из района аэродрома Энгельс, а также в Саратовской области.
Кроме того, враг применил множество ударных беспилотников.
Основной целью врага был аэродром у города Староконстантинов в Хмельницкой области.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Позже сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики совершили пуски ракет в сторону Украины.