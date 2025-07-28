Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине: куда бил враг

Ту-95МС

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В ночь на 28 июля российские захватчики нанесли массированный ракетно -дороновый удар по Украине.

Об этоминформируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что враг применил крылатые ракеты, а также ударные дроны для обстрела Украины.

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Мониторинговые каналы сообщали, что крылатые ракеты типа Х-101 были запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160 из района аэродрома Энгельс, а также в Саратовской области.

Кроме того, враг применил множество ударных беспилотников.

Основной целью врага был аэродром у города Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 28 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Позже сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики совершили пуски ракет в сторону Украины.