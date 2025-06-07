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Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел Харькова: горят жилые дома, среди пострадавших младенец
Россия атаковала Харьков ракетами и дронами-камикадзе.
В ночь на 7 июня российские захватчики нанесли очередной массированный комбинированный удар по Харькову.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, в результате атаки в Киевском районе зафиксировано попадание беспилотника типа «Шахед» в гражданское предприятие. Также удары пришлись по жилым домам в центральном и Основянском районах города.
«В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди», — сообщил Терехов.
По его словам, атака длилась более часа — в городе прозвучало несколько десятков взрывов. На месте работают спасательные службы.
«Харьков сейчас переживает мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту через полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов», — сообщил мэр Терехов.
Враг наносит удары одновременно ракетами, «шахедами» и управляемыми авиабомбами.
По данным властей, в результате обстрела ранения получили пять человек, среди которых — полуторамесячный младенец.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 7 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в Тернополе и Днепре в ночь на 7 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.