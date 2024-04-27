Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины: куда целились оккупанты

Российские захватчики в ночь на 27 апреля атаковали совершили массированный ракетный удар по Украине.

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Об этом сообщали Воздушные силы.

Враг атаковал Украину крылатыми ракетами Х-101, "Кинжал" и "Калибр". Также враг применил управляемые авиационные ракеты Х-59 и ракеты С-300.

Мониторинговые каналы сообщают, что ракетная атака длилась 2 часа.

ракеты Х-101 были запущены не менее 5 бортами Ту-95 из районов Саратовской области РФ и Каспийского моря;

крылатые ракеты "Калибр", запущенные вероятно с подводных лодок в акватории Черного моря;

управляемые авиационные крылатые ракеты Х-59/69/35 с бортов Су-34/Су-35;

гиперзвуковые аэробалистические ракеты комплекса Х-47М2 "Кинжал" из Рязанской/Тульской областей.

Под атакой находились Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Стрый, отдельные н.п. Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики совершили артиллерийский обстрел города Белополье Сумского района, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия атаковала ракетами Черкасскую область, в результате чего поврежден объект инфраструктуры.

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