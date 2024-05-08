Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины: куда целились оккупанты

Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины: куда целились оккупанты

Враг обстрелял Украину с применением стратегической авиации / Фото: Getty Images

В ходе обстрела враг использовал стратегическую авиацию и морские ракетные носители.

Российские захватчики совершили очередной массовый ракетный обстрел Украины, с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что враг атаковал преимущественно западные регионы Украины и Києвскую область.

Были запущены крылатые ракеты Х-101/555, запущены по меньшей мере четырьмя бортами Ту-95 из района Саратовской области.

Для обстрела враг использовал стратегическую авиацию, также ракеты "Калибр" были запущены из акватории Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщили, что целью врага были энергетические объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовятся к следующему массированному обстрелу по Украине, в частности – по ее энергетике.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Следующая публикация