Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины: куда целились оккупанты

Российские захватчики в ночь на 7 июня осуществили массированный ракетный обстрел Украины.

Также читайте РФ вывела в море ракетоносители и подняла бомбардировщики Ту-95: что известно об угрозе

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Саратовской области.

По предварительным данным, враг использовал 8 крылатых ракет Х-101/555.

Основная группа ракет атаковала аэродром в районе Староконстантинова на Хмельнитчине.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики наращивают интенсивность обстрелов в Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.