Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины: куда целились оккупанты

По предварительным данным, враг использовал 8 крылатых ракет Х-101/555.
Российские захватчики в ночь на 7 июня осуществили массированный ракетный обстрел Украины.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Ракеты были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Саратовской области.
По предварительным данным, враг использовал 8 крылатых ракет Х-101/555.
Основная группа ракет атаковала аэродром в районе Староконстантинова на Хмельнитчине.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики наращивают интенсивность обстрелов в Запорожье.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.
Читайте также: