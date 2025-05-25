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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5099
Время на прочтение
1 мин

Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины, последствия для украинских регионов: главные новости ночи 25 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Бомбардировщик Ту-95МС

Бомбардировщик Ту-95МС / © Военно-морские силы США

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 мая 2025 года:

  • Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: куда целился враг Читать далее –>

  • В ряде украинских городов ночью раздались взрывы Читать далее –>

  • В КМВА рассказали о последствиях атаки на Киев Читать далее –>

  • Орбан может планировать арест главного оппонента на выборах, используя Украину Читать далее –>

  • Ночная атака РФ: в Киеве и Николаеве есть погибшие, во многих городах разрушения Читать далее –>

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