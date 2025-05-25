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Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины, последствия для украинских регионов: главные новости ночи 25 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 мая 2025 года:
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: куда целился враг Читать далее –>
В ряде украинских городов ночью раздались взрывы Читать далее –>
В КМВА рассказали о последствиях атаки на Киев Читать далее –>
Орбан может планировать арест главного оппонента на выборах, используя Украину Читать далее –>
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