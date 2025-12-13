ТСН в социальных сетях

Украина
1611
1 мин

Россия осуществила пуски ракет «Калибр» с Черного моря: когда ожидаются

В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Игорь Бережанский
РФ совершила пуски "Калибр"

РФ совершила пуски "Калибр" / © Associated Press

В ночь на 13 декабря с акватории Черного моря были проведены пуски ракет «Калибр».

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В сообщении указывается, что пуск ракет был произведен около города Новороссийск около 00:30.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщили, что ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются в течение часа.

Позже в Воздушных силах заявили об опасности ракетных обстрелов для ряда областей, где объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Анкаре заявили, что удар по турецкому судну подтверждает их худшие опасения по поводу распространения войны на акваторию Черного моря.

Мы ранее информировали, что в Полтавской области раздались взрывы во время объявления воздушной тревоги после обстрела БпЛА и баллистики.

