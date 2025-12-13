- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1611
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия осуществила пуски ракет «Калибр» с Черного моря: когда ожидаются
В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 13 декабря с акватории Черного моря были проведены пуски ракет «Калибр».
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В сообщении указывается, что пуск ракет был произведен около города Новороссийск около 00:30.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщили, что ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются в течение часа.
Позже в Воздушных силах заявили об опасности ракетных обстрелов для ряда областей, где объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в Анкаре заявили, что удар по турецкому судну подтверждает их худшие опасения по поводу распространения войны на акваторию Черного моря.
Мы ранее информировали, что в Полтавской области раздались взрывы во время объявления воздушной тревоги после обстрела БпЛА и баллистики.