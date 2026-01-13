ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1163
Время на прочтение
1 мин

Россия осуществляет массированную атаку на украинскую энергетику

Враг применяет баллистические ракеты и беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг обстреливает Украину

Враг обстреливает Украину / © ТСН.ua

Российские захватчики в ночь на 13 января атаковали Киев и ряд областей баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг применил баллистические ракеты из Брянска.

В сети пишут, что Ирпень, Буча и Гостомель (Киевская область) после взрывов почти полностью обесточены.

Также баллистическими ракетами были атакованы энергетические объекты в Днепропетровской, Харьковской и Запорожье.

Мониторинговые каналы сообщают о массированной атаке беспилотников на объекты энергетики Харьковщины и Днепропетровщины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января жители Харькова слышали серию мощных взрывов.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
1163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie