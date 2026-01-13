- Дата публикации
Россия осуществляет массированную атаку на украинскую энергетику
Враг применяет баллистические ракеты и беспилотники.
Российские захватчики в ночь на 13 января атаковали Киев и ряд областей баллистическими ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг применил баллистические ракеты из Брянска.
В сети пишут, что Ирпень, Буча и Гостомель (Киевская область) после взрывов почти полностью обесточены.
Также баллистическими ракетами были атакованы энергетические объекты в Днепропетровской, Харьковской и Запорожье.
Мониторинговые каналы сообщают о массированной атаке беспилотников на объекты энергетики Харьковщины и Днепропетровщины.
Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января жители Харькова слышали серию мощных взрывов.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.