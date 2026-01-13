Россия осуществляет массированную атаку на украинскую энергетику

Враг обстреливает Украину / © ТСН.ua

Российские захватчики в ночь на 13 января атаковали Киев и ряд областей баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг применил баллистические ракеты из Брянска.

В сети пишут, что Ирпень, Буча и Гостомель (Киевская область) после взрывов почти полностью обесточены.

Также баллистическими ракетами были атакованы энергетические объекты в Днепропетровской, Харьковской и Запорожье.

Мониторинговые каналы сообщают о массированной атаке беспилотников на объекты энергетики Харьковщины и Днепропетровщины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января жители Харькова слышали серию мощных взрывов.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.