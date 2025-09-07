- Дата публикации
Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину
Под ударом оказался ряд регионов.
Российские захватчики в ночь на 7 сентября наносит массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Сообщается, что несколько групп ударных БпЛа направляются в сторону столицы с севера и востока.
Кроме того, ударные БпЛА атаковали Киев, Одессу, Харьков, Кременчуг, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Староконстантинов.
Вражеские ударные беспилотники фиксируются в подавляющем большинстве областей Украины.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщили, что враг атаковал Кривой Рог двумя баллистическими ракетами из Крыма.
Ранее сообщалось, что В ночь на 7 сентября в Днепре и Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.