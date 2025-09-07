ТСН в социальных сетях

Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину

Под ударом оказался ряд регионов.

Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © ТСН.ua

Российские захватчики в ночь на 7 сентября наносит массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Сообщается, что несколько групп ударных БпЛа направляются в сторону столицы с севера и востока.

Кроме того, ударные БпЛА атаковали Киев, Одессу, Харьков, Кременчуг, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Староконстантинов.

Вражеские ударные беспилотники фиксируются в подавляющем большинстве областей Украины.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщили, что враг атаковал Кривой Рог двумя баллистическими ракетами из Крыма.

Ранее сообщалось, что В ночь на 7 сентября в Днепре и Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

