Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину

Ракетный обстрел

Реклама

Россия в ночь на 7 февраля осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что РФ запустила несколько сот ударных беспилотников типа Shahed.

Реклама

Кроме того, враг атакует Украину крылатыми ракетами типа «Калбир».

Также в России были подняты в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 7 февраля, в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.