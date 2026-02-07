- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1194
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину
Украину атакуют крылатые ракеты и ударные дроны.
Россия в ночь на 7 февраля осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что РФ запустила несколько сот ударных беспилотников типа Shahed.
Кроме того, враг атакует Украину крылатыми ракетами типа «Калбир».
Также в России были подняты в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 7 февраля, в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.