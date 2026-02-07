ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1194
Время на прочтение
1 мин

Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину

Украину атакуют крылатые ракеты и ударные дроны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ракетный обстрел

Ракетный обстрел

Россия в ночь на 7 февраля осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что РФ запустила несколько сот ударных беспилотников типа Shahed.

Кроме того, враг атакует Украину крылатыми ракетами типа «Калбир».

Также в России были подняты в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 7 февраля, в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 7 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
1194
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie