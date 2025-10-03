Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: где раздаются взрывы

РФ атакует Украину / © ТСН.ua

Реклама

Российские захватчики в ночь на 3 октября совершают массированную ракетно -дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что враг применяет крылатые и баллистические ракеты, а также большое количество беспилотников.

Реклама

Мониторинговые каналы сообщают, что под основным ударом находится город Полтава и область, где раздался ряд взрывов.

Кроме того, враг атакует Харьковскую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую, Киевскую, Черкасскую, Винницкую, Житомирскую и Запорожскую область.

Сообщается, что основной целью атаки является энергетическая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что количество российских атак по Украине в сентябре выросло на 36% по сравнению с августом.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Полтаве в ночь на 3 октября были слышны взрывы во время ракетной атаки.