Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: где раздаются взрывы

РФ атакует Украину

Россия в ночь на 30 октября осуществляет массированную комбинированную атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что РФ атакует Украину ударными БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Запорожье.

В настоящее время применены ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые ракеты «Калибр».

Также ожидаются ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 30 октября был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья».

Мы ранее информировали, что российские войска совершили атаку беспилотниками на город Чугуев, что привело к значительным разрушениям на гражданском объекте.