- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1596
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: где раздаются взрывы
Российские войска атакуют Украину сразу несколькими вооружениями.
Россия в ночь на 30 октября осуществляет массированную комбинированную атаку на Украину.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные сообщили, что РФ атакует Украину ударными БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами.
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Запорожье.
В настоящее время применены ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые ракеты «Калибр».
Также ожидаются ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Ранее сообщалось, что в России в ночь на 30 октября был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья».
Мы ранее информировали, что российские войска совершили атаку беспилотниками на город Чугуев, что привело к значительным разрушениям на гражданском объекте.