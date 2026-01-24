- Дата публикации
-
- Украина
Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: куда целит враг
Под ударом неприятельских целей ряд регионов.
Россия в ночь на 24 января осуществляет массированную атаку баллистическими, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками на Украину.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Основная масса БПЛА была зафиксирована в Харьковской и Киевской областях, где прозвучал ряд взрывов.
Сообщается о пусках ракет в Киевскую область, в частности в направлении столицы, Бородянки и Вышгорода.
Также были зафиксированы пуски ракет на Днепропетровщину и Запорожье.
Мониторинговые каналы сообщают, что атака осуществляется баллистическими и крылатыми ракетами.
Кроме того, врагом была применена противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» для удара по Киевщине.
Сообщается, что основной целью являются объекты критической и энергетической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 24 января прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.