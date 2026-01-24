Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: куда целит враг

РФ массированно атакует Украину / © ТСН.ua

Россия в ночь на 24 января осуществляет массированную атаку баллистическими, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Основная масса БПЛА была зафиксирована в Харьковской и Киевской областях, где прозвучал ряд взрывов.

Сообщается о пусках ракет в Киевскую область, в частности в направлении столицы, Бородянки и Вышгорода.

Также были зафиксированы пуски ракет на Днепропетровщину и Запорожье.

Мониторинговые каналы сообщают, что атака осуществляется баллистическими и крылатыми ракетами.

Кроме того, врагом была применена противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» для удара по Киевщине.

Сообщается, что основной целью являются объекты критической и энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 24 января прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 24 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.