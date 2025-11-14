ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
920
Время на прочтение
1 мин

Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину

Воздушные силы сообщили об очередной масштабной воздушной атаке со стороны России.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ракетный обстрел

Ракетный обстрел / © ТСН.ua

Россия в ночь на 14 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что из акватории Черного моря враг применил ракеты «Калибр».

Также Россия запустила по Украине множество ударных беспилотников типа Shahed.

Кроме того, враг применил против Украины аэробалистические ракеты «Кинжал», выпущенные с носителей Миг-31К.

Также Россия применяет баллистические ракеты по разным направлениям.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 14 ноября работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы ударных беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
920
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie