Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину

Россия в ночь на 14 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что из акватории Черного моря враг применил ракеты «Калибр».

Также Россия запустила по Украине множество ударных беспилотников типа Shahed.

Кроме того, враг применил против Украины аэробалистические ракеты «Кинжал», выпущенные с носителей Миг-31К.

Также Россия применяет баллистические ракеты по разным направлениям.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 14 ноября работают силы противовоздушной обороны из-за угрозы ударных беспилотников.