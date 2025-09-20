ТСН в социальных сетях

Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: в ряде городов раздались взрывы

Враг атаковал сразу несколько городов дронами и ракетами.

РФ массированно атакует Украину

РФ массированно атакует Украину / © ТСН.ua

В ночь на 20 сентября в ряде украинских городов раздались взрывы во время ракетно-дроновой атаки.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные заявили, что враг нанес удары по Николаеву, Днепру и Павлограду беспилотниками и баллистическими ракетами.

Местные жители сообщили, что в этих городах раздались многочисленные взрывы.

Кроме того, враг, вероятно, совершил запуск крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября в Павлограде и Днепре прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 20 сентября в небо взлетели борта стратегической авиации Ту-95МС, которые регулярно совершают обстрелы территории Украины крылатыми ракетами.

