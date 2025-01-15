Россия осуществляет массированный ракетный обстрел Украины

В ночь на 15 января россияне совершают массированный ракетный обстрел Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что захватчики подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 с аэродрома "Оленья".

Также в небе зафиксированы ракетоносители ТУ-22М3. Сообщается о пусках ракет "Калибр".

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в ночь на 15 января был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, почему россияне снизили количество запущенных по Украине беспилотников.

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