Россия осуществляет массированный ракетный обстрел Украины

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
В ночь на 15 января россияне совершают массированный ракетный обстрел Украины.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что захватчики подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 с аэродрома "Оленья".
Также в небе зафиксированы ракетоносители ТУ-22М3. Сообщается о пусках ракет "Калибр".
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в безопасных местах.
Напомним, ранее сообщалось, что в России в ночь на 15 января был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, почему россияне снизили количество запущенных по Украине беспилотников.
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