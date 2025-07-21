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- Украина
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Россия осуществляет очередной ракетно-дроновый удар по Украине
В ночь на 21 июля российские войска совершили комбинированную атаку по Украине.
Российские захватчики в ночь на 21 июля наносят по Украине массированный ракетно-дроновый удар.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что под дроновым ударом оказались города Харьков и Киев.
Кроме того, сообщается о пусках ракет "Клибр" из акватории Черного моря, а также Х-101 бортами Ту-95МС с территории Пензенской области РФ.
В ОВА сообщили, что оккупанты ударили тремя БпЛА типа «Шахед» по Киевскому району Харькова .
Также ранее сообщалось, в России в ночь на 21 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС .