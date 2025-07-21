Россия осуществляет очередной ракетно-дроновый удар по Украине

Работа ПВО / © Associated Press

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Российские захватчики в ночь на 21 июля наносят по Украине массированный ракетно-дроновый удар.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что под дроновым ударом оказались города Харьков и Киев.

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Кроме того, сообщается о пусках ракет "Клибр" из акватории Черного моря, а также Х-101 бортами Ту-95МС с территории Пензенской области РФ.

В ОВА сообщили, что оккупанты ударили тремя БпЛА типа «Шахед» по Киевскому району Харькова .

Также ранее сообщалось, в России в ночь на 21 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС .