Россия отбросила некоторые пункты, потому что поняла, что мы на это не согласимся — Зеленский о переговорах в Стамбуле

Россия отбросила некоторые пункты, потому что поняла, что мы на это не согласимся — Зеленский о переговорах в Стамбуле

Россия сделала определенные шаги назад в своем ультиматуме по отношению к Украине.

Президент Владимир Зеленский рассказал, не отступает ли Украина от планов и предложений, которые были озвучены на переговорах с российской стороной в Стамбуле.

"Я бы не сказал, что все то, что было озвучено в Стамбуле, так оно и идет, потому что есть много деталей, очень много деталей", – сказал президент Украины 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

Он также добавил, что российская сторона во время этих переговоров отбросила некоторые свои пункты, сделав несколько шагов назад, поскольку поняла, что Украина на них не согласится.

"Там я слышал от Российской Федерации, что они говорили о какой-то своей другой карте шагов. Я о ней, откровенно говоря, не очень глубоко знаю. Она не очень отличалась от первых их ультиматумов, если честно. Они действительно сделали какие-то шаги назад, поэтому что поняли, что так оно не сработает и не будет работать с нами, мы на это не согласимся, поэтому они выключили некоторые пункты. Но, тем не менее, в гарантиях безопасности они близки к разговорам с украинской делегацией, но были неточны", – объяснил глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что пока что Украина не получила список тех стран, которые готовы "100% включиться за нас" в вопросе гарантий безопасности.

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