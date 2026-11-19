Владимир Зеленский / © Associated Press

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С середины лета Россия постоянно усиливает обстрелы баллистическими ракетами и реактивными дронами и исключает все предложения о прекращении огня. Поэтому Украине нужны совместные действия партнеров для надежной защиты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с лидерами стран по итогам заседания Коалиции желающих в Берлине.

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По словам президента, с середины лета Россия постоянно усиливает обстрелы баллистическими ракетами и реактивными «Шахедами». Он подчеркнул, что Украине нужны особые совместные действия партнеров, чтобы иметь реальную защиту.

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Президент также отметил, что в течение всего года Россия отклоняла все предложения партнеров по деэскалации.

«Россияне весь нынешний год отказываются от всех предложений дескалации. С ними об этом говорили разные партнеры, и на все Путин отказывал. Деэскалация по энергетике, деэскалация в Черном море, другие форматы прекращения огня, на все в России ответили одно — отказались», — добавил Владимир Зеленский.

Война в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины подверг резкой критике оправдание Кремля относительно войны в Украине, назвав их вымышленным поводом для агрессии, а не реальной защитой людей.

Также недавно Трамп сделал неожиданное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах по окончании войны. В частности, он назвал условие окончательных решений.

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