"Россия относилась ко мне злобно и с ненавистью": россиянин из Черкасской области решил защищать Украину от оккупантов

"Россия относилась ко мне злобно и с ненавистью": россиянин из Черкасской области решил защищать Украину от оккупантов

Солдат прямо во время видеообращения разорвал свой российский паспорт.

Сержант военно-космических сил РФ Денис Малюк, уже 3 года проживающий в Черкасской области, заявил, что хочет защищать Украину в войне с Россией.

Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области.

Как отмечается, Денис Малюк родился в Украине, имеет укаинские корни, однако до 2019 года проживал с семьей в России. Там же проходил и военную службу. Однако с карьерой военного не сложилось, потому решил жить в Украине.

"Я уехал из России, потому что видел, что Россия относится ко мне злобно и с ненавистью. Решил остаться здесь (в Украине — ред.) и строить здесь свою жизнь", — рассказывает россиянин.

По словам Малюка, после начала полномасштабного вторжения России он, как и все украинцы, с ужасом осознал, что российские военные издеваются над мирными жителями, насилуют их, мародерят и совершают другие недопустимые зверства.

В то же время россиянин решил пойти защищать Украину, которая уже стала для него родной. Говорит, что свой выбор уже сделал – Малюк прямо во время видеообращения разорвал свой российский паспорт.

Напомним, офицер спецподразделения ГУР МО по позывному "Вито" рассказал, что сами россияне передают информацию Украине о движении российской техники. Кроме того, многие граждане РФ воюют в составе Вооруженных сил Украины.

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