Россия отправила принудительно мобилизованных из ОРДЛО под Сумы: они просятся домой (видео)

"Нас с автоматами ставят против "Градов", артиллерии, минометов", — жалуются призываемые из псевдореспублика.

Государство-агрессорка отправило принудительно призванных из псевдореспублика Донбасса воевать под Сумы. Они жалуются, что их бросили умирать.

В сети появилось видео, на котором жители псевдореспублика Донецкой и Луганской областей жалуются, что их забросили воевать под Сумы.

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Соответствующее видео обнародовал telegram-канал "Лачен пишет".

На ролике бойцы рассказывают, что "они – военнообязанные с Донбасса". "Работяги, дети, студенты, 18-летние", – говорят они.

Дальше те, кого Россия отправила убивать мирных украинцев, наперебой спрашивают, что они делают под Сумами. Бойцы из псевдореспублики рассказывают, что их отправили воевать без оружия, а также просят вернуть их домой.

"Нас с автоматами ставят против "Градов", артиллерии, минометов", — жалуются они.

Жители оккупированных территорий заявляют, что их товарищей взяли в плен, кроме того, есть много погибших.

На видео мобилизованные из ОРДЛО отмечают, что минобороны РФ "понятия не имеет, что они там делают".

В то же время бойцы поняли важную вещь — "их бросили умирать".

Напомним, генерал-лейтенант Ричард Даннат, возглавлявший Генеральный штаб Вооруженных сил Великобритании в 2006–2009 годах, а также советник премьера Дэвида Кэмерона заявил, что боевой план Владимира Путина в Украине был обречен на провал. “В случае вторжения России в Украину план был обречен еще до того, как достигнут первый контакт. Российские военные действия в Украине были плачевными — просто стыд для военной профессии”, — говорит генерал.

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