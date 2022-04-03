Россия оттягивает войска на Восток, чтобы выполнить план В-С: глава Донецкой ОВА говорит, как не допустить ремиссию блицкрига РФ

Россия оттягивает войска на Восток, чтобы выполнить план В-С: глава Донецкой ОВА говорит, как не допустить ремиссию блицкрига РФ

Именно сейчас, когда Тростянец и города на Киевщине уволили, как не допустить ремиссии блицкрига РФ?

Сейчас есть предположение, что Россия оттягивает войска на Восток для того, чтобы выполнить план В-С, сказать: "А мы по крайней мере отвоюем Донбасс". О своих ожиданиях сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в интервью "Общественному".

Прежде всего он сказал, что при всей коварности врага понятно: ни в коем случае ни из одного большого города, тем более из Киева, украинские войска отходить не должны.

"Вызывающий шаг может стать сразу "ремиссией блицкрига". Я слышу из перехватов, о чем они говорят: "Мы не умеем воевать, а они умеют". И они понимают, что им необходимо реабилитироваться. За счет Донбасса. Это очевидно, это логично и это очень-очень вероятно. Я бы вообще уже эту вероятность до 100% подводил. Из того, что сейчас происходит, идущая вражеская перегруппировка, мы понимаем, что это будет на Донбассе, и поэтому мы готовимся. Это факт", — сообщил Кириленко.

Напомним, армия РФ не позволяла эвакуировать население Мариуполя или завозить в город гуманитарную помощь, поскольку, по мнению главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, РФ нужна паника среди людей.

Мариуполь остается горячей точкой в Донецкой области В оккупированном городе так и нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Там остаются около 160 тысяч человек. Россияне берут в плен мирных жителей и массово увозят их в РФ.

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