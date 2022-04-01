Россия отвела от Киева только 20% своих подразделений – глава Киевской ГВА

Россия отвела от Киева только 20% своих подразделений – глава Киевской ГВА

Значительная часть войск РФ остается возле столицы.

Россия отвела от Киева около 20% своих подразделений, значительная часть войск РФ остается возле столицы.

Об этом 1 апреля сообщил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

”Поэтому значительная часть его подразделений остается под Киевом”, — подчеркнул он.

Жирнов отметил, что ситуация вокруг Киева остается сложной, но контролируемой.

”В ходе агрессии противник ни на одном стратегическом направлении не достиг своей цели. Понес значительные потери и не может проводить наступление одновременно во всех направлениях. По идее, изменив приоритеты и оценив боеспособность своих войск и готовность Киева к обороне, осуществляет перегруппировку своих войск на Донецкое направление”, — говорится в сообщении.

Как отметил глава военной администрации, враг не просто отходит, а "отступает под давлением наших войск и несет значительные потери".

"В то же время противник продолжает наносить ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре города. Поэтому опасность для населения остается", — подчеркнул Жирнов.

Глава военной администрации отметил, что столица продолжает жить в режиме военного положения. "Работа по наращиванию обороны столицы продолжается. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонные сооружения на позициях войск. Силы территориальной обороны выполняют определенные боевые задания и борются с диверсионно-разведывательными силами", — рассказал он.

По данным Жирнова, в усиленном режиме работает критическая инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения из пригорода столицы. Всем эвакуированным оказывается медицинская и психологическая помощь.

"Благодаря слаженной работе подразделений коммунальных служб, ГСЧС, больниц, сил обороны и правоохранительных органов, система жизнеобеспечения города поддерживает все необходимые условия для населения столицы", — констатировал он.

Напомним, украинские воины "подчистили" район сосредоточения врага на Киевском направлении.

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