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Россия ответила на призывы к "рождественскому перемирию" ракетной атакой — Сибига

Россия ответила на призывы к "рождественскому перемирию" ракетной атакой — Сибига

Министр иностранных дел Украины Олег Сибига. / Фото: Associated Press

Российская армия устроила атаку по Украине на Рождество ракетами и беспилотниками. Целью вражеских ударов снова стала энергетика.

Сегодняшняя массированная ракетная атака России — это демонстративный ответ Владимира Путина на призывы о "рождественском прекращении огня".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Олег Сибига.

"Цей різдвяний терор – це відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне припинення вогню". Одна російська ракета проминула повітряний простір Молдови та Румунії, нагадавши, що Росія загрожує не лише Україні”, – Заявил Сибига.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вроде бы предложил "рождественское перемирие". Он утверждал, что Россия согласилась, а Украина – нет.

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