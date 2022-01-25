Россия перебрасывает десантные войска ближе к границе Украины – CIT

Наблюдатели заметили перемещение военной техники по железной дороге в Брянской области РФ.
Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что к границе с Украиной передвигаются подразделения российских воздушно-десантных войск.
Об этом говорится в сообщении CIT в Telegram.
В понедельник, 24 января, было зафиксировано на видео передвижение бронетехники под брезентом из Ивановской области России, где дислоцирован гвардейский парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии ВС РФ.
Соответствующие кадры были сняты в Брянской области, граничащей с Беларусью и Украиной. Бронетехника на видео покрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли узнал машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. В общей сложности на железнодорожных платформах было около 40 таких транспортных средств, что соответствует одному батальону.
Кроме этого, поезд перевозил пять пассажирских вагонов, которые могут поместить более 250 человек.
"Также мы насчитали на платформе восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ. Такие же КАМАЗы мы заметили на одном из видео с российской колонной, снятом, согласно описанию, у польско-белорусской границы", – говорится в сообщении.
Расследователи СІТ подчеркнули, что это первое подтвержденное видео опрокидывание десантников ближе к границе с Украиной. "В любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль", — отметили они.
Напомним, ранее спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ, на которых видно значительное увеличение количества российских войск.
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