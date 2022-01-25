Россия перебрасывает десантные войска ближе к границе Украины – CIT

Наблюдатели заметили перемещение военной техники по железной дороге в Брянской области РФ.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что к границе с Украиной передвигаются подразделения российских воздушно-десантных войск.

Об этом говорится в сообщении CIT в Telegram.

В понедельник, 24 января, было зафиксировано на видео передвижение бронетехники под брезентом из Ивановской области России, где дислоцирован гвардейский парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Соответствующие кадры были сняты в Брянской области, граничащей с Беларусью и Украиной. Бронетехника на видео покрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли узнал машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. В общей сложности на железнодорожных платформах было около 40 таких транспортных средств, что соответствует одному батальону.

Telegram / Conflict Intelligence Team

Кроме этого, поезд перевозил пять пассажирских вагонов, которые могут поместить более 250 человек.

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"Также мы насчитали на платформе восемь укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ. Такие же КАМАЗы мы заметили на одном из видео с российской колонной, снятом, согласно описанию, у польско-белорусской границы", – говорится в сообщении.

Расследователи СІТ подчеркнули, что это первое подтвержденное видео опрокидывание десантников ближе к границе с Украиной. "В любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль", — отметили они.

Напомним, ранее спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ, на которых видно значительное увеличение количества российских войск.

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