Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия перебрасывает колонны через Мариуполь в сторону города в Донецкой области для атак — Андрющенко

Россия перебрасывает колонны через Мариуполь в сторону города в Донецкой области для атак — Андрющенко

Российские колонны техники / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

В общей сложности Россия перебросила до 5 тысяч человек в сторону Угледара.

Российские оккупанты перемещают колонны через Мариуполь в сторону Угледара, где сейчас идет их наступление.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне продолжают опрокидывать резервы в сторону Угледара. Активизировалось перемещение колоннами с территории россии через Мариуполь в сторону Волноваха/Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с БК. Несмотря на это, есть переброски из Бердянского направления в Никольскую общину Мариупольского района. наблюдается определенное замедление и сокращение по численности", – говорится в сообщении.

По его словам, по результатам наблюдения Россия перебросила до 5 тысяч человек в сторону Угледара.

Напомним, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко объяснил, как оккупантам удалось выйти в Угледар на Донбассе.

Зеленский в США! План победы! Скандалы! И откроет ли Байден историческое окно для Украины?

Зеленский в США! План победы! Скандалы! И откроет ли Байден историческое окно для Украины?

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация