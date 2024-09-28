Россия перебрасывает колонны через Мариуполь в сторону города в Донецкой области для атак — Андрющенко

В общей сложности Россия перебросила до 5 тысяч человек в сторону Угледара.
Российские оккупанты перемещают колонны через Мариуполь в сторону Угледара, где сейчас идет их наступление.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Россияне продолжают опрокидывать резервы в сторону Угледара. Активизировалось перемещение колоннами с территории россии через Мариуполь в сторону Волноваха/Угледар. Не менее 13 грузовиков, преимущественно с БК. Несмотря на это, есть переброски из Бердянского направления в Никольскую общину Мариупольского района. наблюдается определенное замедление и сокращение по численности", – говорится в сообщении.
По его словам, по результатам наблюдения Россия перебросила до 5 тысяч человек в сторону Угледара.
Напомним, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко объяснил, как оккупантам удалось выйти в Угледар на Донбассе.
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