Россия перебрасывает на Харьковское направление подкрепления – штаб-сержант "Хартии"

В Харьковском направлении российская армия в основном перешла к обороне. Для подкрепления перебрасывает "вагнеровцев" и бывших заключённых.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил штаб-сержант службы по связям с общественностью 13 БрОП "Хартия" Кирилл Дучко.

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"Сегодня в нашей полосе враг перешел к обороне, потому что мы снизили потенциал воюющих против нас подразделений. Мы действительно видим перегруппировку и подкрепление. То есть те подразделения РФ, которые стояли перед нами с мая, они — небоеспособны. И им дают подкрепление с ЧВК "Вагнер" и бывших заключенных. Мы видим перегруппировку и подкрепление. Мы понимаем все риски, взвешиваем все "за" и "против" и готовы дать отпор в любую минуту", — рассказал он.

Напомним, в Третьей штурмовой рассказали, что сейчас враг потерял в Харьковской области возможности более-менее стабильной обороны.

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