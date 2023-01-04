Россия перебрасывает на север Крыма новые военные подразделения: что известно

Оккупанты проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, говорит представитель ГУР Андрей Черняк.

Россия передислоцирует к северу Крыма новые военные подразделения и продолжает строить оборонительные сооружения. Так россияне пытаются удержать оккупированные территории и сохранить сухопутный коридор в Крым.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, передает пресс-служба ГУР.

"В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", – сказал Черняк.

Представитель ГУР добавил, что захватчики стягивают на север Крыма новые военные подразделения. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной Херсонской области.

"Они проиграют, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – подытожил Черняк.

Напомним, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, прежде всего россияне хотят удержать оккупированные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор в Крым. Также захватчики могут преследовать цель расширения границ захваченных территорий государства. В первую очередь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что оккупанты превращают морской порт в Мариуполе в военную базу.

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