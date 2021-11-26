Россия перебрасывает свои войска в аннексированный Крым — разведчики Janes

Свозить технику и войска в Крым россияне начали на прошлой неделе.
Россия опрокидывает войска на территорию незаконно аннексированного Крыма.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 ноября.
Об увеличении военной поддержки РФ на полуострове сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на всемирную оборонно-разведывательную компанию Janes. По их информации, свозить технику и войска в Крым россияне начали на прошлой неделе.
Среди войск, отправившихся в Крым, 34-я мотострелковая бригада и 42-я гвардейская мотострелковая дивизия Российской Федерации. Видеоподтверждения этого накануне опубликовала группа журналистов "Conflict Intelligence Team".
В свою очередь журналисты Bloomberg заявляют: Кремль комментировать что-либо о наращивании войск на границе с Украиной отказывается. Там называют это внутренним делом.
Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.
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