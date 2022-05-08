Россия перебрасывает в Украину военных из Сирии: изменит ли это ситуацию в Донбассе

Россия перебрасывает в Украину военных из Сирии: изменит ли это ситуацию в Донбассе

Россия перебрасывает в Украину для ведения боевых действий свои подразделения, дислоцировавшиеся в Сирии.

Численность военных РФ в Сирии составляет около 6 тысяч человек.

Об этом сообщил в эфире УНИАН военный эксперт Олег Жданов.

"С 2020 года там находятся срочники. Там контрактников очень мало. Госдума разрешила, чтобы там находились срочники. Россия потому и прекратила активные боевые действия в Сирии, потому что основной контингент там солдаты-срочники", — сказал Жданов.

Он добавил, что это является геополитическим поражением России, поскольку выход РФ изменит баланс сил в Сирии, но перебрасывание сил РФ в Украину ничего существенно не изменит.

"Там часть морская, она вообще не повлияет на ход событий в Украине. Та большая часть, там около 4 тысяч, она в целом укомплектована срочниками, там очень мало контрактников. А вот ситуация в Сирии кардинально изменится — там игроки турция, Израиль, Иран", — сказал Олег Жданов.

Напомним, в Офисы президента отреагировали на указ российского диктатора Владимира Путина перебросить в Украину военные силы из Сирии.

Советник ОП Михаил Подоляк считает, что "Москва подбросила немного дров в ничего не решающие жерло войны в Украине". И добавил с юмором, что план Путина о захвате Украины за три дня "был великолепен, как швейцарские часы".