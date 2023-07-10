Россия перебросила к границе с Украиной снайперов-новичков: кто - в зоне риска

Тех, кто не сдаст экзамены , будет ликвидированы.

Россия перебросили на границу с Украиной 80 снайперов-новичков. Это выпускники военных структур, которые должны сдать экзамены в боевых условиях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По их данным, так называемые учения оккупанты будут проводить вдоль границ Сумской области.

"Однако высока вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы", — отметили в Центре.

Также там напомнили, что ранее оккупанты перебросили спецподразделения ГРУ в Брянскую и Курскую область для борьбы с российскими партизанами. В частности, в Теткино (Курская область) в Суземку (Брянская область), переброшены 50 военнослужащих спецподразделений ГРУ для борьбы с партизанами.

Как сообщалось ранее, из-за постоянных обстрелов в Сумской области объявили о подготовке к эвакуации людей из 5-километровой зоны приграничья. Глава ОВА Владимир Артюх сообщил, что эвакуация жителей Сумщины из приграничья – "это необходимость, которая назрела уже давно".

Эвакуация начнется только после того, как жителям приграничья разъяснят их права, обеспечат необходимые средства и ресурсы. А также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению.

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