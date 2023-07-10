Россия перебросила к границе с Украиной снайперов-новичков: кто - в зоне риска

Тех, кто не сдаст экзамены , будет ликвидированы.
Россия перебросили на границу с Украиной 80 снайперов-новичков. Это выпускники военных структур, которые должны сдать экзамены в боевых условиях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По их данным, так называемые учения оккупанты будут проводить вдоль границ Сумской области.
"Однако высока вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы", — отметили в Центре.
Также там напомнили, что ранее оккупанты перебросили спецподразделения ГРУ в Брянскую и Курскую область для борьбы с российскими партизанами. В частности, в Теткино (Курская область) в Суземку (Брянская область), переброшены 50 военнослужащих спецподразделений ГРУ для борьбы с партизанами.
Как сообщалось ранее, из-за постоянных обстрелов в Сумской области объявили о подготовке к эвакуации людей из 5-километровой зоны приграничья. Глава ОВА Владимир Артюх сообщил, что эвакуация жителей Сумщины из приграничья – "это необходимость, которая назрела уже давно".
Эвакуация начнется только после того, как жителям приграничья разъяснят их права, обеспечат необходимые средства и ресурсы. А также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению.
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