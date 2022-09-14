Россия перебросила в Украину иранские дроны — британская разведка

Вчера украинские защитники сбили один из них.

Об этом сообщают в разведке Минобороны Великобритании.

"Россия, скорее всего, впервые разместила в Украине иранские беспилотные летательные аппараты. 13 сентября 2022 года украинские официальные лица сообщили, что их силы сбили БпЛА "Шахtд-136" вблизи Купянска, в районе успешного наступления Украины. Shahed-136 это БпЛА одностороннего действия с заявленным радиусом действия 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при атаках на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года", — отметили в разведке.

Напомним, что российские кафиры, вероятно, запускают на территории Украины ударные иранские дроны. Один из них ВСУ сбили неподалеку от недавно уволенного Купянска на Харьковщине.

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