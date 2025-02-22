Россия передала тела пленных, якобы погибших в крушении Ил-76: что установила экспертиза

В Украине проведена экспертиза тел 62 украинских военнопленных, якобы погибших в результате падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Они были переданы из России в декабре 2024 года — спустя почти год после инцидента с российским самолетом.

Об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью "Укринформу".

"От семей, которые обращаются в Коордштаб, знаем о почти 50 предварительных совпадениях останков, которые передали россияне, из ДНК родственников", — сказал он.

При этом Охрименко подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что останки, переданные государством-агрессором, являются телами украинских военнопленных, якобы находившихся в самолете Ил-76.

"По этому делу СБУ проводит расследование", — добавил он.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал самолет Ил-76, и все собравшиеся на борту погибли. Россияне заявили, что в самолете находились украинские военнопленные. После инцидента в ГУР Минобороны Украины заявили, что опубликованный россиянами список погибших – это действительно украинцы, которых подавали на обмен.

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