Россия переориентируется на захват востока Украины после месяца тяжелых потерь — WSJ

Оккупанты решили побороться за восточные регионы Украины.

Большие потери и жесткое сопротивление побуждают Москву к переменам тактики. Оккупанты решили переориентироваться на восток Украины.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Когда Россия начала наступление на Украину, она атаковала на нескольких фронтах и намеревалась захватить Киев быстро провалившимся воздушным штурмом. Захват второго по величине города Украины, Харькова также провалился.

Силам, поступавшим из оккупированного Россией Крыма, удалось завоевать позиции на юге и востоке. Но даже там борьба была ожесточенной. Россия неделями обстреливает город Мариуполь из артиллерии, но так и не взяла под контроль.

Украинские войска откинули россиян от Николаева и Киева. Сейчас они сражаются с россиянами в Херсоне, единственной региональной столице, которую смогли оккупировать россияне.

Объявляя об изменении планов, начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудский сказал: "Наши силы и ресурсы будут сосредоточены на главной цели: полном освобождении Донбасса".

"Россия, несомненно, имела более амбициозные цели, но я думаю, что истощение и большее, чем ожидалось, сопротивление оказали маловероятным, что российские войска смогут взять или оцепить Киев или Одессу. Похоже, Россия снизила свои цели", – говорит Роб Ли, морской пехотинец в отставке и старший научный сотрудник отдела Foreign Policy Research Institute.

Ключевым элементом достижения даже более ограниченных целей, о которых Россия заявила 25 марта, является Мариуполь на побережье Азовского моря. Контроль над городом-портом даст России сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Западные чиновники полагают, что Россия приостанавливает свои операции вокруг Киева.

"По-моему, они совсем не хотят агрессивно или откровенно бороться за Киев. Они сосредоточены на Донбассе", — сказал высокопоставленный представитель обороны США. По его словам, Россия продолжает атаковать украинскую столицу с воздуха.

Напомним, что Чернигов сейчас находится в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил единый мост, который соединял город с Киевским направлением.

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