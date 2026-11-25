Россия перешла к «ковровым» атакам на энергетику / © Associated Press

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Россияне изменили подход к атакам на украинскую энергосистему и пытаются вывести из строя как можно больше вспомогательного оборудования с помощью кассетных боеприпасов.

Об этом на мероприятии Европейской бизнес-ассоциации «Energy Day 2026» заявил член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик, передает «Укринформ».

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Россияне изменили тактику атак на энергетику

Спикер отметил, что ранее во время обстрелов объектов жизнеобеспечения агрессор делал главный акцент на применении крылатых и баллистических ракет. Сегодня же враг расширил свои возможности благодаря запуску серийного производства реактивных дронов.

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«Но при отсутствии повторных ударов значительную часть причиненных ракетами и дронами повреждений аварийным бригадам удается ликвидировать за два-три часа. Поэтому враг меняет тактику и переходит от точечных атак на основное оборудование к „ковровым“ ударам по большим площадям, часто используя ракеты с кассетным зарядом, которые взрываются над территорией подстанций. Цель — выиграть время, которое мы тратим на восстановление», — говорит Юрик.

Критически важные элементы на объектах — автотрансформаторы — имеют неплохой уровень защиты. Именно поэтому российские войска пытаются повредить максимальное количество вторичных систем, расположенных на открытой местности.

«Враг атакует большие площади открытых распределительных сетей — с выключателями, реле, трансформаторами тока, напряжения. К сожалению, после таких атак времени на восстановление нужно очень много», — добавил представитель «Укрэнерго».

Несмотря на тяжелые условия, украинские специалисты удерживают стабильность энергосети благодаря накопленному опыту и самоотверженному труду. Существенно помогают заранее сформированный резерв техники и непрерывная финансовая и материальная поддержка западных партнеров.

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«С начала 2022 года мы („Укрэнерго“ — ред.) получили более миллиарда евро только донорской помощи. Это и поддержка от USAID, Всемирного банка, ЕБРР, немецких, французских, японских друзей. Еще большей является кредитная поддержка. Вырученные средства инвестируем прежде всего в пополнение аварийного запаса оборудования».

Но есть две сложные проблемы. Первой является дефицит высоковольтной аппаратуры, ведь предприятий, которые ее производят, немного и в Украине, и за границей, — из-за этого выполнение заказов приходится ждать месяцами. Вторая сложность состоит в недостатке сильных подрядных организаций, способных комплексно выполнять работы по возведению защитных сооружений и ремонту разрушенной инфраструктуры.

Россияне массированно ударили по ТЭС

Напомним, российская армия массированно атаковала одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате ударов существенно повреждено оборудование, а станция прекратила генерацию электроэнергии.

Как сообщили в ДТЭК, это уже третья массированная атака на станции компании с начала ноября.

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