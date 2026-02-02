Россия перешла к новой тактике во время воздушных атак: Игнат предупредил о критической угрозе

Атака РФ. / © Associated Press

Российская Федерация значительно нарастила количество ударных беспилотников во время своих атак по Украине. Это влияет на возможность отражать такие удары. Особенно когда такой обстрел точечный — локализован по какому-то одному региону страны.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в течение первых двух лет войны российская армия чаще наносила ракетные удары «Калибрамы», Х-101, Х-555, Х-55СМ, «Искандер-К». Эти воздушные цели имеют относительно большую дальность полета. К примеру, ракеты Х-101 и «Калибры» летят на тысячи километров. Кроме того, с 2025 года россияне запускают больше баллистики, чем раньше.

Во время нынешних атак, акцентирует представитель ПС, россияне значительно нарастили удары БпЛА. Каждую ночь они запускают более сотни «Шахедов», «Италмасов», «Гербер», летящих в глубь страны, а «Молнии» и «Ланцеты» атакуют при фронтовых районах.

«При массированных ударах цифр достигает 500 и более. Это оказывает серьезное влияние на возможность отражать такие атаки. Особенно когда такой удар локализован по какому-то одному региону. Например, по Днепру, Одессе или Киеву. Для отражения таких атак приходится применять все, что у нас есть: зенитные ракетные комплексы, авиацию, РЭБ, МВГ, а также и дроны-перехватчики», — пояснил Игнат.

Что касается обстрелов Киева, то россияне атакуют его по разным направлениям, говорит представитель Воздушных сил.

С юга могут лететь крылатые ракеты «Калибр», с востока — Х-101 — из стратегической авиации, а с севера бьют баллистическими ракетами — из Брянской, Курской, Белгородской областей. Плюс — БпЛА. Именно поэтому для защиты больших городов требуется не одна система Patriot. Более того, отмечает он, сам Patriot нужно защищать.

Вот в этом разница от тех атак, которые были в прошлые годы — то, что враг одновременно, интенсивно, большим количеством средств атакует один город или регион. Иногда наши зенитные ракетные комплексы, такие как NASAMS или IRIS-T, просто не успевают перезаряжаться во время таких мощных атак», — подчеркнул Юрий Игнат.

Он также подтвердил то, что «иногда некоторые комплексы пустуют, а следующую атаку надо чем-то отбивать».

«И действительно, перед одной из таких атак нам предоставили средства за день до… И Силы обороны отбили этот массированный удар достаточно успешно, благодаря ракетам для F-16, для NASAMS, для IRIS-T, для Patriot», — рассказал военный.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский шокировал заявлением, что до утра 16 января у государства не было ракет в несколько систем ПВО. Также, говорит президент, ему каждый раз приходится выбивать пакеты помощи с ракетами для систем в США и Европе.

Он также рассказал, как из-за задержек с ракетами страна оказалась в шаге от блэкаута. Так, перед одной из атак на энергетические объекты, сообщал глава государства, «стояли пустые NASAMS, стоял пустой Patriot». В то же время, ракеты PAC-3 на тот момент, по словам Зеленского, приходили «через день после того, как нам делают почти блекаут».