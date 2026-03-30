Россия готовится к долгосрочному закреплению на временно оккупированных территориях Украины / © Associated Press

Россия выделила около $11,8 млрд на развитие временно оккупированных территорий Украины в 2024–2026 годах — это почти в три раза больше, чем совокупное финансирование ориентировочно 20 российских регионов в рамках той же программы.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

Расходы на это превышают финансирование многих регионов самой России. Чтобы впервые показать целостную картину происходящего на территориях под российской оккупацией, журналисты агентства проанализировали тысячи спутниковых снимков, российские тендерные документы, публичные заявления, данные об экспорте и перевозке, а также опросили более трех десятков украинских чиновников и бывших жителей этих регионов.

Собранные данные свидетельствуют, что с 2022 года Россия системно перестраивает транспортную инфраструктуру оккупированных территорий. Речь идет о тысячах километров дорог и железных дорог, в том числе новой железнодорожной линии, которая должна соединить Россию с Крымом через оккупированные территории, а также масштабную трассу в пределах так называемого Азовского кольца. Эта инфраструктура уже используется для вывоза ресурсов.

С оккупированных территорий поставляют, в частности, уголь и зерно в разные страны через восстановленные порты Мариуполя и Бердянска, пишет Reuters. Показания работников портов подтверждают, что активность там растет.

Спутниковые снимки, на которые ссылается Reuters, демонстрируют строительство нового 60-километрового участка железной дороги в Донецкой области к северу от Мариуполя. Украинские источники, отслеживающие ситуацию, считают, что новые маршруты прокладывают дальше линии фронта для снижения риска ударов и поддержания безопасной поставки вооружения.

Кроме того, журналисты установили, что Россия через аукционы передает месторождения и землю под контроль своих компаний. Речь идет о шахтах, сельскохозяйственных угодьях, а также правах на разработку одного из крупнейших месторождений золота в Украине в Луганской области, которые в апреле прошлого года приобрела российская горнодобывающая компания.

Издание отмечает, что 30 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что за последние три года на временно оккупированных территориях Украины проложено более 6350 км дорог. По его словам, это часть «масштабной программы социально-экономического развития» и «возрождение исторических российских земель».

Ранее сообщалось, что Россия планирует массовое переселение своих граждан на временно оккупированные территории Украины, совмещая это с масштабным строительством и новыми планами развития.

Справка: под российской оккупацией остаются Крым, почти вся территория Луганской и большая часть Донецкой областей, части Херсонской, Запорожской, Николаевской (Кинбурнская коса) областей, а также участки в Харьковской и Сумской областях.

10 марта стало известно, что ВСУ освободили почти всю оккупированную территорию Днепропетровской области.

Главком Александр Сырский сообщил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.