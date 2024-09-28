Россия планировала новое наступление на Киев: эксперт объяснил важность операции в Курской области

Российские захватчики активно готовились к проведению наступательной операции в Сумской области, с планами продвигаться вглубь Украины.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Иван Киричевский.

Он заявил, что у россиян действительно были планы наступать на Сумщину, и начало такой операции было только вопросом времени.

"Чем больше, россияне не просто готовились ударить по нам на территории Сумщины и растянуть наши силы, это угрожало нам обвалом всего фронта. Что касается информационной и эмоциональной части операции ВСУ в Курской области, то мы уже второй год идем по срединному сценарию. С одной стороны в нас дела обстоят хуже, чем хотелось бы, а с другой — лучше, чем могло бы быть", — заявил Киричевский.

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Он заявил, что идеальным вариантом было бы, если бы ВСУ хватало сил и средств на массированные операции на Курщине и большие контроперации на востоке.

"Впрочем, получилось так, что мы вынуждены были действовать ограниченными силами в Курщине", — пояснил Киричевский.

Эксперт заявил, что операция ВСУ в Курской области сделала невозможным наступление на Сумщине.

"Если бы наши войска не начали действовать на территории Курской области, то сейчас мы реально начинали бы говорить категориями столь далеко российским танкам осталось до Киева. Вот буквально об этом стояла цена вопроса. И наши люди вроде бы понимают, что российские СМИ не нужно читать, но это делают. Читать российские СМИ во время войны почти то же самое, что есть недогрызки с земли., пошли читать "хорошие" российские СМИ. И складывалось впечатление, что на Курщине не было серьезной российской группировки и никаких фортификаций., а нужно было отвлекать наши силы и средства на эту операцию. Простите, но 30 тысячная группировка российских войск могла бы продвигаться на Сумы.. В частности, штурм Сум и тому подобное", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продолжили штурмы в Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что ФСБ не может остановить продвижение ВСУ в Курской области.

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