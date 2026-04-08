ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
576
Время на прочтение
1 мин

Россия планирует буферную зону со стороны Приднестровья: эксперт оценил возможности врага

По имеющейся информации, за последние 12 лет Москва не посылала в Приднестровье никакие дополнительные силы и средства.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Война в Украине

Война в Украине / © ТСН

Государству-агрессору вряд ли удастся создать «буферную зону» в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья, где базируется небольшая российская военная группировка.

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии телеканалу «Київ24».

По его словам, россияне не имеют реальных возможностей для того, чтобы реализовать такие намерения.

«Для того, чтобы создать любую зону, вам надо иметь соответственно войска. Общее количество войск, которые там [в Приднестровье] находятся, по разным оценкам, реальных войск, которые могут быть применены, от полутора тысяч до трех тысяч», — подчеркнул эксперт.

Сергей Грабский отметил, что проведение такой операции со стороны России будет предусматривать прямое боевое столкновение с украинскими подразделениями, а для этого россиянам нужно иметь соответствующее вооружение и подготовленный личный состав. Между тем, по имеющейся информации, за последние 12 лет Москва не посылала в Приднестровье никакие дополнительные силы и средства.

«То, что называется российским континентом [в Приднестровье], на 70% состоит из местных жителей, которые получали российские паспорта», — добавил эксперт.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Российская Федерация хочет создать новую буферную зону в Винницкой области — со стороны непризнанного Приднестровья.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie