Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Российская Федерация планирует разместить на территории Беларуси четыре наземных станции управления беспилотниками дальнего действия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

По данным украинской разведки, враг намерена разворачивать такие станции как на временно оккупированных территориях Украины, так и в Беларуси. Зеленский подчеркнул, что Украина готовит ответные меры на эти действия агрессора.

«У нас есть четкая информация, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответственно», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Сотрудничество РФ с Ираном и манипуляции на фронте

В ходе доклада руководитель ГУР предоставил доказательства того, что российская сторона продолжает передавать разведывательные данные по иранскому режиму. Для этого РФ использует свои мощности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также информацию, полученную от партнеров на Ближнем Востоке.

Руководитель ГУР Олег Иващенко. / © Владимир Зеленский

Кроме того, разведка зафиксировала систематические попытки российского командования украсить реальное положение дел в поле боя. Россияне преувеличивают собственные достижения на передовой, чтобы использовать эти данные в переговорных процессах.

Президент поручил Олегу Иващенко передать часть разведданных международным партнерам и представителям СМИ. Речь идет об информации, которая может быть обнародована без ущерба национальной безопасности.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о готовящихся на белорусской территории совместных военных учениях Беларуси и России, представляющих серьезную угрозу безопасности Украины и самого белорусского народа. Зеленский подчеркнул, что ситуация угрожающая не только Украине, но и гражданам Беларуси.

Также мы писали, что Украина уничтожила современную систему связи, которую Россия использовала для наведения дронов-камикадзе с территории Беларуси. Удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали Шахеды на севере. Это усилило обороноспособность Киева и центральной части Украины.