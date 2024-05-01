Россия планирует до 9 мая завершить перегруппировку и развертывание войск: эксперт объяснил, что это означает

Сейчас уже развернуты силы в трех российских приграничных к Украине областях.

Российское командование продолжает процесс оперативного развертывания и перегруппировки войск на фронте и в пограничные с Украиной.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец.

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По его словам, Россия развертывает силы группировки "Север", в частности в зону его ответственности (пограничные — Брянская, Курская и Белгородская обл. ) перемещаются силы и средства (новосформированные) из состава 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа, а именно:

подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), одного мотострелкового батальона (мсб), гаубическая артиллерийская батарея (габатр), танковая рота, всего — до 3-х эшелонов, районы разгрузки и сосредоточения в Курской обл.

подразделения 30-го мотострелкового полка (мсп) 72-й мотострелковой дивизии (мсд), 2 мсб, танковый батальон\тб, гаубический артиллерийский дивизион\гадн, реактивную артиллерийскую и зенитную ракетную артиллерийскую, управления, ремонтно-восстановительную и медицинскую роты, взвод БПЛА), всего — до 10 эшелонов, район разгрузки и сосредоточение также в Курской обл.

197-й отдельный батальон управления (обу), до 1 эшелона, также в Курске обл.

"Командование УВ "Север" планирует завершить перемещение определенных сил и средств 44-го АК и процесс их оперативного развертывания в период до 7-8 мая. Сейчас уже развернуты силы в трех российских пограничных областях. Силы и средства "Север" насчитывают немного менее 50 тысяч в\сл (49.8 — 49.9 тысяч)", — добавил Машовец.

Кроме этого, эксперт отмечает, продолжается начатое недавно перемещение ряда частей и подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии из полосы действия УВ "Днепр" (Ориховское направление) в полосу действия УВ "Запад" (или в полосу действия УВ "Юг", Краматорское направление). Перемещение — Луганская обл.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, как изменилась ситуация на фронте за последние сутки.

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