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Россия планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев

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Россия планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев

УНИАН

Не ведитесь на фейки, призвал министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия готовит провокацию, чтобы обвинить государство в якобы бесчеловечных действиях.

Прог это министр написал в сети.

"По данным разведки, РФ планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украину в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", – подчеркнул Кулеба.

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