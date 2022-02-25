Россия планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев

Не ведитесь на фейки, призвал министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия готовит провокацию, чтобы обвинить государство в якобы бесчеловечных действиях.

Прог это министр написал в сети.

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"По данным разведки, РФ планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украину в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", – подчеркнул Кулеба.