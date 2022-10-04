Россия планирует насильно дать всем жителям временно оккупированных территорий Украины гражданство РФ

Кремль хочет сделать из украинцев, независимо от их желания, граждан РФ на временно оккупированных территориях.

Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о аннексии временно оккупированных территорий Украины. В документе заявлено, что все граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территории оккупированных регионов на день аннексии, признаются гражданами РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Пропагандисты кремля добавляют, что это необходимо, чтобы жители временно оккупированных территорий имели возможность пользоваться всеми "благами российского гражданства". Что ж, наверняка речь идет о благе быть мобилизованным в вражескую армию или благо быть невыездным во всем цивилизованном мире", — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий покинуть регион до его освобождения ВСУ.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.

Между тем, в Вооруженных силах Украины сообщили, что проведение так называемых "референдумов" в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях не остановило продвижение украинских войск на юге страны.

Читайте также: