Россия планирует новые удары по украинской энергосистеме: Шмыгаль рассказал, готова ли страна

Украинская разведка получила информацию, что россияне уже готовят новые атаки ракетами и дронами по объектам украинской энергосистемы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 6 сентября.

В то же время, премьер считает, что в случае отсутствия дальнейших значительных повреждений энергообъектов Украина сможет "пройти зиму без отключений".

"Но мы понимаем, что враг не будет давать нам такой "роскоши" просто жить спокойно, их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", — отметил он. .

Глава правительства отметил, что в результате российских ударов по энергосистеме Украины было потеряно 9 гигаватт генерации, что составляет почти половину объема потребления электроэнергии, которое было в стране до начала полномасштабной войны.

"Фактически осень, зиму мы в нынешних условиях можем пройти без отключений. Если будут дальше атаки продолжаться, мы сделали все необходимое", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, по мнению руководителя ГУР Кирилла Буданова, российские удары по украинской энергетике могут значительно усложнить работу украинской энергосистемы, но повестью ее уничтожить почти нереально, потому что энергосистема Украины имеет несколько видов защиты.

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