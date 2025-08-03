ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
155
Время на прочтение
2 мин

Россия готовит кампанию фейков об обмене пленными — ЦПД

Россияне хотят дискредитировать власть и создать представление, что Украина «не хочет» возвращать своих людей, подчеркнули в ЦПД СНБО.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Обмен пленными

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Россияне планируют продолжить информационную кампанию по дискредитации процессов обменов.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Враг готовит новые «вбросы» ложной информации о теме, которая может содержать призывы и ложь по поводу обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу «всех на всех», а делает это только с «избранными» пленными.

Ранее Центр опровергал фейк, что Украина якобы отказывается забирать своих граждан из пункта пропуска Верхний Ларс.

«Российские пропагандисты распространяли тезис, что Киев якобы не уносит с нейтральной территории собственных граждан, в том числе 90 военнопленных и бывших узников. На самом деле, эта информация не соответствовала действительности», — говорится в сообщении.

Далее враг готовит новые вбросы ложной информации по теме, которая может содержать призывы и ложь по поводу обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу «всех на всех», а делает это только с «избранными» пленными, отмечает ЦПД.

«Распространяя такие фейки, Россия стремится манипулировать процессом обменов, а также опрокидывать ответственность за нежелание проводить процесс прозрачно.

В ЦПД подчеркнули, что Украина последовательно работает над возвращением каждого своего гражданина из плена. И призывали доверять только верифицированным источникам информации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабной войны в общей сложности вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов — еще 555 человек. По результатам обменов в рамках Стамбула вернули более тысячи наших воинов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie