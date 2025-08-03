Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Россияне планируют продолжить информационную кампанию по дискредитации процессов обменов.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Враг готовит новые «вбросы» ложной информации о теме, которая может содержать призывы и ложь по поводу обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу «всех на всех», а делает это только с «избранными» пленными.

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Ранее Центр опровергал фейк, что Украина якобы отказывается забирать своих граждан из пункта пропуска Верхний Ларс.

«Российские пропагандисты распространяли тезис, что Киев якобы не уносит с нейтральной территории собственных граждан, в том числе 90 военнопленных и бывших узников. На самом деле, эта информация не соответствовала действительности», — говорится в сообщении.

Далее враг готовит новые вбросы ложной информации по теме, которая может содержать призывы и ложь по поводу обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу «всех на всех», а делает это только с «избранными» пленными, отмечает ЦПД.

«Распространяя такие фейки, Россия стремится манипулировать процессом обменов, а также опрокидывать ответственность за нежелание проводить процесс прозрачно.

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В ЦПД подчеркнули, что Украина последовательно работает над возвращением каждого своего гражданина из плена. И призывали доверять только верифицированным источникам информации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабной войны в общей сложности вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов — еще 555 человек. По результатам обменов в рамках Стамбула вернули более тысячи наших воинов.