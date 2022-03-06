Россия планирует провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО – МВД

В ближайшее время планируется использовать этих лиц для провокаций в южных регионах Украины.

По данным МВД, Россия планирует провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО.

Так, по информации правоохранителей, на Крымский полуостров вчера, 5 марта, прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, мобилизованный на подконтрольной РФ территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ближайшее время Кремль планирует использовать этих лиц для осуществления провокаций в южных регионах Украины.

Также провокации с многочисленными жертвами Россия может в ближайшее время совершить в восточных регионах Украины.

"И хотя эти подразделения имеют крайне низкую мотивацию, ведь их комплектовали из лиц, насильственно мобилизованных в ОРДЛО, не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо", — говорится в заявлении.

Кроме этого, эти лица могут использовать выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок.