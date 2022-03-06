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Россия планирует провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО – МВД

Россия планирует провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО – МВД

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Россия планирует провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО – МВД

УНИАН

В ближайшее время планируется использовать этих лиц для провокаций в южных регионах Украины.

По данным МВД, Россия планирует провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО.

Так, по информации правоохранителей, на Крымский полуостров вчера, 5 марта, прибыл эшелон с личным составом 131 стрелкового полка 1 армейского корпуса, мобилизованный на подконтрольной РФ территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ближайшее время Кремль планирует использовать этих лиц для осуществления провокаций в южных регионах Украины.

Также провокации с многочисленными жертвами Россия может в ближайшее время совершить в восточных регионах Украины.

"И хотя эти подразделения имеют крайне низкую мотивацию, ведь их комплектовали из лиц, насильственно мобилизованных в ОРДЛО, не исключено, что агрессор использует их как "пушечное мясо", — говорится в заявлении.

Кроме этого, эти лица могут использовать выдавая за местных жителей для пропагандистских картинок.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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