Россия планирует резко увеличить производство баллистических ракет: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зелленский / © Владимир Зеленский

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Российские документы показывают резкое падение экспорта за месяц, а из-за украинских ударов корабли РФ больше не могут выходить в море.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко.

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Согласно данным военной разведки, зафиксированным во внутренних российских документах, только за текущий месяц отдельные составляющие экспорта России уже сократились на 80%. Это наносит ощутимые потери федеральному и региональным бюджетам РФ, которые и без того находились на грани банкротства.

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«Российская сторона признает, что и корабли ее Черноморского флота фактически заблокированы в Новороссийске благодаря нашим ударам дронами и не способны оперировать в море. Выхода из такой ситуации российское руководство не находит», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что российские военные не могут защитить торговые и теневые суда, поэтому планируют вооружить гражданские корабли оружием, военными и средствами РЭБ, на что Украина уже готовит ответ.

Украинская военная разведка фиксирует результативность дальнобойных ударов по военным заводам и нефтяным объектам РФ. Опираясь на отчеты самой российской стороны, украинские спецслужбы установили, что атаки и санкции против Комбината «Каменский» в Ростовской области взорвали возможности россиян выпускать твердотопливные двигатели для ракет. Киев планирует и дальше наносить такие удары.

«У нас сейчас и обновленные данные по производству Россией баллистических ракет и планов масштабировать это производство. Будем противодействовать и важно, чтобы была соответствующая санкционная поддержка в основных мировых юрисдикциях», — отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что западные партнеры должны полностью перекрыть России доступ к иностранным запчастям, оборудованию и станкам. Без этих зарубежных деталей агрессор не сможет изготовить ни одну ракету. Разведка располагает доказательствами остановки работы одного из крупнейших нефтезаводов РФ в городе Кстово Нижегородской области, который ежегодно перерабатывал 17 миллионов тонн нефти, а также других предприятий нефтяной отрасли.

Война в Украине — последние новости

Напомним, украинские удары по масштабным логистическим хабам Wildberries и Ozon не только лишают кафиров поставок, но и переносят последствия войны непосредственно в повседневную жизнь рядовых граждан РФ.

Ранее мы писали, что из-за ухудшения экономики Кремль увеличивает деньги на силовиков и сокращает социальные расходы, готовясь к возможным протестам внутри страны.

К тому же из-за украинских ударов по российской инфраструктуре и рынкам Кремль готовится отбирать частные предприятия, ведь новый указ Путина позволяет властям навсегда брать под контроль любой бизнес якобы для его защиты.

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