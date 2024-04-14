Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Украину: в Генштабе рассказали подробности

Только за последние недели РФ уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

Российские оккупанты готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции. Они хотят провести операцию под фальшивым флагом.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Россия является единственным террористом в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к черте сознательной радиационной катастрофы", — отметили в Генштабе.

По данным военных, только за последние недели РФ уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС. Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС.

"Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции. Пока российские террористы находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и могут проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что все реакторы Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодной остановки".

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